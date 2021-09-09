Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Арахамия призывает отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний Рады из схватку: регламентный комитет рассмотрит вопрос

Арахамия призывает отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний Рады из схватку: регламентный комитет рассмотрит вопрос

9 сентября, 2021 четверг
14:57
Общество Тищенко напал на Лерос у трибуны Рады

Регламентный комитет Рады рассмотрит ситуацию с потасовкой в парламенте между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой" Николаем Тищенко

Об этом сообщил депутат "СН", член регламентного комитета Павел Фролов передает Цензор.НЕТ .

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, ведь в конфликте "должны быть две стороны".

По его словам, согласно регламенту, это самое жесткое наказание, которое может быть. Арахамия заметил, что если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников снова накажут.

"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, прежде чем что-то делать", - сказал он.

В свою очередь, Фролов отметил, что регламентный комитет детально проанализирует, что сказал Лерос во время выступления и если примет решение об отстранении депутатов на пять сессионных заседаний, то вынесет этот вопрос на голосование Рады.

"Речь может идти и о том, что будут определенные финансовые санкции, так как пять заседаний - это пленарная неделя", - заявил нардеп.

Фролов считает, что парламентская трибуна "должна быть неприкосновенной".

"Только председатель имеет право остановить выступление, так говорит закон, но мы видим, что эмоции во многих парламентах мира - там тоже дерутся. Депутаты тоже люди", - добавил он.

  • В Раде произошла потасовка между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой народа" Николаем Тищенко. "Слуга" напал на Лероса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
регламентный комитет
Слуга народу
Давид Арахамия
Николай Тищенко
новости Украины
Гео Лерос
Читайте также:
7 сентября, 2021 вторник
Джошуа удивил своей физической формой перед боем с Усиком
Наталья Диденко
7 сентября, 2021 вторник
В Украине ожидаются туманы и заморозки на почве, - синоптик Наталья Диденко
Дмитро Кулеба
7 сентября, 2021 вторник
"Хорошая новость": Кулеба заявил, что россияне "уже торгуются" по теме Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.66
    Покупка 26.66
    Продажа 26.89
  • EUR
    Покупка 31.43
    Продажа 31.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
9 сентября
15:30
ЧМ-2022: УЕФА возбудил допинговое дело против автора дубля в ворота сборной Украины
15:21
Второй транш МВФ может составить $700 млн, - Шевченко
15:18
Убытки на 43 млн: НАБУ объявило подозрение гендиректору Павлоградского химзавода
15:15
В Украине объявили пожарную опасность: каких регионов касается
15:05
Без динамита в кулаках: Гвоздик отметил роковую ошибку Джошуа перед боем с Усиком
14:44
Лопес узнал дату первой защиты титула абсолютного чемпиона мира
14:28
В Украине введут "зеленый" и "желтый" COVID-сертификаты
14:28
Сейчас украинцы могут въехать в 133 стран мира, - МИД
14:20
Эвандер Холифилд
Холифилд продемонстрировал в какой форме находится перед возвращением на ринг в 58 лет
14:15
Оккупанты обстреляли окрестности Марьинки: повреждены жилые дома
Оккупанты обстреляли окрестности Марьинки: повреждены жилые дома
14:13
В Киеве задержали студента-иностранца, прыгавшего по автомобилям в пробке
14:00
Жером Боатенг
Чемпиону мира по футболу грозит 5 лет тюрьмы
13:55
борщ
В Киеве планируют установить скульптуру борща: жителям предлагают выбрать место
13:47
PR
Мексика туризм
Пирамиды есть не только в Египте: 5 лайфхаков для путешествия в Мексику
13:45
Украинка Ястремская остановилась в шаге от финала US Open
13:40
ПЦР-тест
В Турции отменили обязательный тест на COVID-19 для детей до 12 лет
13:33
ПЦР-тест
МЗ обновило стандарты медпомощи пациентам с коронавирусом: кого обязали делать экспресс-тесты
13:15
Шевченко показал, как играет в гольф со звездой МЮ и сборной Англии
13:08
гривна
Рада увеличила на 1 грн сумму переводов, которая не требует финмониторинга
13:08
паспорт РФ
Оккупанты массово паспортизуют жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ, - СБУ
12:50
школа маска
На Франковщине от COVID-вакцинации отказались 32% педагогов
12:44
Килиан Мбаппе
Президент Франции Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ, - Marca
12:40
польша граница
Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда
12:22
Российские наемники обстреляли позиции ООС на Луганщине, шесть украинских военных получили травмы
12:20
Дмитрий Кулеба
Украина готова к встрече глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба
12:09
Журналисты не имеют права замалчивать "вагнергейт", потому что это измена украинской армии, - Ирина Геращенко в Раде
12:06
На Полтавщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший
12:03
Тищенко напал на Лерос у трибуны Рады
Тищенко напал на Лероса возле трибуны Рады
12:01
Самолет с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
11:48
СБУ разоблачила деятельность "COVID-бизнеса": на Харьковщине подделывали результаты ПЦР-тестов
11:39
Фьюри пренебрежительно высказался об Усике
11:34
Раде предлагают ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям
11:15
МОК отстранил КНДР от участия в Олимпиаде-2022
11:07
вакцинация
Вакцинированным украинцам разрешили въезд в Норвегию и Финляндию
10:51
Оккупанты вели обстрел вблизи железнодорожной станции на Донбассе, движение поездов ограничили
10:51
Футболист "Шахтера" травмировался в матче за сборную Украины
10:39
ООС
Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
10:32
НАЗК
НАПК выявило уголовные нарушения в декларациях судьи КСУ Касминина и нардепа "слуги" Куницкого
10:10
сборная Италии
Сборная Италии побила мировой рекорд в отборе ЧМ-2022
10:07
коронавирус
На Закарпатье и Львовщине превышены показатели COVID-госпитализаций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV