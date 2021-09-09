Арахамия призывает отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний Рады из схватку: регламентный комитет рассмотрит вопрос
Регламентный комитет Рады рассмотрит ситуацию с потасовкой в парламенте между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой" Николаем Тищенко
Об этом сообщил депутат "СН", член регламентного комитета Павел Фролов передает Цензор.НЕТ .
Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, ведь в конфликте "должны быть две стороны".
По его словам, согласно регламенту, это самое жесткое наказание, которое может быть. Арахамия заметил, что если подобное поведение повторится в сессионном зале, то виновников снова накажут.
"Если бы я дрался, я бы такое же правило использовал и против себя. Когда все будут понимать, что это норма, которую нельзя нарушать, дважды подумают, прежде чем что-то делать", - сказал он.
В свою очередь, Фролов отметил, что регламентный комитет детально проанализирует, что сказал Лерос во время выступления и если примет решение об отстранении депутатов на пять сессионных заседаний, то вынесет этот вопрос на голосование Рады.
"Речь может идти и о том, что будут определенные финансовые санкции, так как пять заседаний - это пленарная неделя", - заявил нардеп.
Фролов считает, что парламентская трибуна "должна быть неприкосновенной".
"Только председатель имеет право остановить выступление, так говорит закон, но мы видим, что эмоции во многих парламентах мира - там тоже дерутся. Депутаты тоже люди", - добавил он.
- В Раде произошла потасовка между внефракционным нардепом Гео Леросом и "слугой народа" Николаем Тищенко. "Слуга" напал на Лероса.
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