Арахамия попросил подписные листы для снятия Разумкова с должности главы Рады

Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Разумков.



"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Главы Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. продуктивную работу в Трускавце! " - написал Разумков.



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