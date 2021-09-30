Арахамия попросил подписные листы для снятия Разумкова с должности главы Рады
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады
Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Разумков.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Главы Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. продуктивную работу в Трускавце! " - написал Разумков.
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