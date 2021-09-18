Арахамия открыто угрожает отставкой Разумкову. Из-за торможения закона о "правильных" и "неправильных" олигархах

Подробности приводит Еспресо.TV .



"Было обращение уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой. На это письмо отреагировали четыре депутатские фракции и группы. У меня не было другого варианта, как отправить этот законопроект в Венецианскую комиссию. Считаю, что действовал в рамках того, о чем меня попросила часть ВР", - пояснил Разумков в эфире программы "Свобода слова" со Славиком Шустером, вышедшей вечером 17 сентября 2021 года на одном из украинских телеканалов.



Ему возразили Стефанчук и Арахамия.



Первый вице-спикер отметил, что у него "двоякое отношение по поводу этого".



"Все законопроекты направляли в Венецианскую комиссию в редакции первого чтения или до того, как представили в парламент, или когда мы их рассматривали в первом чтении. Все шесть. Тогда ни разу не было предложения, мол давайте не делать", - сказал Стефанчук Разумкова.



"В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?" - в свою очередь спросил Арахамия.



"Здесь нет общественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте", - сказал спикер парламента.



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При этом Разумков отметил, что за должность свою он не держится.



"За пост держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволит Верховная Рада. Процедуры отзыва главы Верховной Рады с должности - более понятны и просты, определенные регламентом, законами, Конституцией. Но сегодня продолжаю работать и в отставку точно не собираюсь ", - добавил Дмитрий Разумков.



Зато Арахамия упрекнул его, что он занимает должность волей "достаточного" количества голосов монобольшинства и и в любой момент способен "делегировать спикером любого человека".



"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека", - подытожил Арахамия.



Соответствующее видео здесь.

Напомним, президент Владимир Зеленский и его Офис требуют от Верховной Рады скорейшего принятия "антиолигархического" закона.

Противники принятия документа отмечают его путинскую политическую и юридическую стилистику. Мол, таким образом большой бизнес поделят на "свой" и "чужой", на угодный президенту и не угодный, на "правильный" и "неправильный".

Следующим шагом, уверяют эксперты, станет перераспределение медиарынка и прежде всего телеканалов в интересах Зеленского - под очередные президентские выборы и второй срок полномочий действующего главы государства.