Арахамия опроверг слова Лаврова об изменении позиций Украины на переговорах
Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина придерживается своей позиции на переговорах в Стамбуле
Об этом он написал в Telegram.
"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ", - сообщил Арахамия.
Он сказал, что отличие состоит в том, что "мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике".
"Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - добавил глава фракции "Слуга Народа" в Раде.
- Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе Украины от части договоренностей, достигнутых в Стамбуле во время переговоров между Россией и Украиной.
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