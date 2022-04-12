Арахамия опроверг слова Лаврова об изменении позиций Украины на переговорах

Об этом он написал в Telegram.



"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ", - сообщил Арахамия.



Он сказал, что отличие состоит в том, что "мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике".



"Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - добавил глава фракции "Слуга Народа" в Раде.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе Украины от части договоренностей, достигнутых в Стамбуле во время переговоров между Россией и Украиной.