Арахамия объясняет, почему падает рейтинг "Слуги народа", - СМИ
Глава парламентской фракции партии "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия во время своего выступления в пятницу, 26 ноября 2021 года, в Одессе назвал обстоятельство, приведшее к снижению популярности данной политической силы
Об этом пишет одесская интернетгазета Думская.net.
"По его мнению, тот факт, что многих украинцев поставили перед необходимостью получения зеленого сертификата, чтобы сохранить зарплату, сильно "просадил" рейтинг партии", - отмечает издание.
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Речь, напомним, об отстранении определенных категорий работников от работы в случае отказа от антикоронавирусной вакцинации.
При этом рабочее место за таким человеком сохраняется.
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