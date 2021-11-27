Арахамия объясняет, почему падает рейтинг "Слуги народа", - СМИ

Об этом пишет одесская интернетгазета Думская.net.



"По его мнению, тот факт, что многих украинцев поставили перед необходимостью получения зеленого сертификата, чтобы сохранить зарплату, сильно "просадил" рейтинг партии", - отмечает издание.



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Речь, напомним, об отстранении определенных категорий работников от работы в случае отказа от антикоронавирусной вакцинации.



При этом рабочее место за таким человеком сохраняется.





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