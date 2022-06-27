Арахамия обвинил власти Грузии в помощи России в обходе санкций

Об этом он написал в Telegram .

Арахамия отметил, что украинская делегация в США работала над тем, чтобы союзники знали о схемах, которыми пользуются россияне для уклонения санкций.



"Одна из таких – это использование грузинской юрисдикции. Грузинские власти помогают России обходить санкции. Когда эта информация стала доступной для США, мы услышали много слов от разных грузинских чиновников, что якобы это неправда. Но со временем появляется все более объективной информации, подтверждающей мои слова", - сказал нардеп.

Он анонсировал, что скоро станут доступны данные о транзакциях за границей и счетах депутатов и министров из Грузии.

"И, конечно же, о связях господина Иванишвили, который очень глубоко вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции. Но должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. И господину Иванишвили следует первому. приготовиться. Скоро слетаем, и это не туристическая поездка", - подытожил Арахамия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Давида Арахамию в том, что страна не получила статуса кандидата на членство в ЕС.

26 июня грузинский канал Mtavari сообщил, что в порту Батуми находится танкер с подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами.