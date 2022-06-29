Об этом Арахамия рассказал на собственном телеграмм-канале.

"Российские оккупанты могут уничтожить что угодно, но Мрию - никогда. Поэтому мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного, цифрового оборудования, что позволит "Мрие" стать еще сильнее. Это вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере, сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном", – написал Давид Арахамия.

По словам депутата, Бренсон выразил готовность помогать всем, чем сможет.

"Он был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие тяжелые минуты мы думаем о том, как совершить прыжок в авиакосмическом строительстве", – отметил Арахамия.

Напомним, Ричард Бренсон, основатель корпорации Virgin Group, 29 июня посетил Гостомель в Киевской области. Именно здесь российские захватчики в первые дни войны уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия", установивший более 200 мировых рекордов.

Ранее Бренсон выражал поддержку Украине, а 4 марта заявил , что Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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