Арахамия обнародовал видео эвакуации людей из Азовстали

Об этом он сообщил в телеграме.



Видео предоставили бойцы из полка "Азов". На нем видно, как женщин, детей и пожилых людей украинские военные выводят по развалинам из разбомбленного здания. Людей посадили в эвакуационный автобус, где девушка с маленьким ребенком рассказала, что они находились на Азовстали в течение двух месяцев. Остальные люди рассказали, что продукты питания у них заканчивались, а дети постоянно хотели есть.



Спасенных украинцев привезли в Запорожье вечером. Сотрудники ООН и Красного Креста помогли людям выйти из автобусов и провели их.



По словам Давида Арахамии, эвакуция стала возможна благодаря президенту Владимиру Зеленскому и слаженной работе Офиса президента под руководством Андрея Ермака.



"Сверхважную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - отметил глава фракции "Слуга Народа".

Российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.

Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстале, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личным переговорам с Владимиром Путиным.

Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

При этом в подземных укрытиях под Азовсталем продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что людей будут эвакуировать из Мариуполя и дальше.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на соблюдение оккупантами всех необходимых условий для дальнейшей эвакуации людей из Мариуполя. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb