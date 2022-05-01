Арахамия обнародовал видео эвакуации людей из Азовстали
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия показал видео эвакуации гражданских людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе 1 мая
Об этом он сообщил в телеграме.
Видео предоставили бойцы из полка "Азов". На нем видно, как женщин, детей и пожилых людей украинские военные выводят по развалинам из разбомбленного здания. Людей посадили в эвакуационный автобус, где девушка с маленьким ребенком рассказала, что они находились на Азовстали в течение двух месяцев. Остальные люди рассказали, что продукты питания у них заканчивались, а дети постоянно хотели есть.
Спасенных украинцев привезли в Запорожье вечером. Сотрудники ООН и Красного Креста помогли людям выйти из автобусов и провели их.
По словам Давида Арахамии, эвакуция стала возможна благодаря президенту Владимиру Зеленскому и слаженной работе Офиса президента под руководством Андрея Ермака.
"Сверхважную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки Министерства обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста. Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - отметил глава фракции "Слуга Народа".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное