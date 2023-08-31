Арахамия не исключает проведение выборов в Украине в следующем году

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны и не знаем, будут ли следующие парламентские выборы проведены во время войны или после нее. Я думаю, что теоретически выборы могут состояться во время войны. Вы видите, как международные партнеры посылают нам сигналы, что выборы имеют быть проведены и во время войны, чтобы не произошло так называемого застоя демократии, сейчас выборы законодательно запрещены, но если такие вопросы будут возникать, то нам все-таки придется прислушаться. делать", - сказал Арахамия.

Он отметил, что Украина должна прислушаться к советам международных партнеров. "Мы знаем, что у нас в каждой гривне 68 копеек – это деньги международных партнеров. То есть мы должны прислушаться к их мнению, потому что они нам очень активно помогают", - отметил депутат.

В то же время Арахамия убежден, что в следующем составе парламента "есть место для фракции "Слуга народа".

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждал , что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден , что следующий созыв парламента Украины будет состоять из более 50% военнослужащих.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк пояснила , что проведение общегосударственных украинских выборов в октябре 2023 года невозможно, поэтому они состоятся только после окончания войны.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что для проведения выборов в условиях военного положения нужны изменения в законодательство, иностранное финансирование и наблюдатели в зонах боевых действий, а также техническая возможность волеизъявления избирателей, находящихся за границей или мобилизованных в армию.

29 августа американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что выборы в Украине должны состояться в следующем году, несмотря на то, закончится ли война. Он считает, что это будет лучшим доказательством перемен в стране.