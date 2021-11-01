Арахамия назвал кандидатов на должности министров вместо Абрамовского и Урусского
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности может возглавить Павел Рябикин, а Роман Стрелец – Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Господин Рябикин переходит фактически в Министерство стратегической отрасли (вместо Олега Урусского – ред.), но без подставки "вице-премьер", потому что работа этого министерства фактически ограничивается этим министерством, поэтому нет смысла использовать такую приставку. Господин Рябикин переходит из руководителя таможни, потому что у него хорошие достижения и менеджерский опыт по управлению авиаотраслью, а вы помните, что к этому министерству принадлежит Госкосмос, предприятия, связанные с авиаотраслью”, - отметил он.
По словам Арахамии, правительство будет самостоятельно определяться с новым главой ГТСУ после назначения Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Также "слуги" рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Стрельца на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, который может быть назначен после увольнения Романа Абрамовского.
“Господин Абрамовский давно написал заявление. Рассматриваем сейчас вопросы господина Стрельца, но вполне вероятно, ввиду ограничения во времени, в среду он не будет назначаться. Возможно, правительство его определит пока временно исполняющим обязанности, а затем через некоторое время, когда мы найдем достаточно времени, чтобы его проголосовать”, - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное