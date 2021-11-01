Арахамия назвал кандидатов на должности министров вместо Абрамовского и Урусского

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Господин Рябикин переходит фактически в Министерство стратегической отрасли (вместо Олега Урусского – ред.), но без подставки "вице-премьер", потому что работа этого министерства фактически ограничивается этим министерством, поэтому нет смысла использовать такую приставку. Господин Рябикин переходит из руководителя таможни, потому что у него хорошие достижения и менеджерский опыт по управлению авиаотраслью, а вы помните, что к этому министерству принадлежит Госкосмос, предприятия, связанные с авиаотраслью”, - отметил он.

По словам Арахамии, правительство будет самостоятельно определяться с новым главой ГТСУ после назначения Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также "слуги" рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Стрельца на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, который может быть назначен после увольнения Романа Абрамовского.

“Господин Абрамовский давно написал заявление. Рассматриваем сейчас вопросы господина Стрельца, но вполне вероятно, ввиду ограничения во времени, в среду он не будет назначаться. Возможно, правительство его определит пока временно исполняющим обязанности, а затем через некоторое время, когда мы найдем достаточно времени, чтобы его проголосовать”, - добавил он.

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