Арахамия назвал, какую должность может получить Аваков

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина .

"Есть предложение осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова, - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера ", - отметил он.



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Арахамия отметил, что пока не знает, согласится или нет на это предложение Аваков.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке .

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

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