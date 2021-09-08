Арахамия назвал фейком информацию об отставке Шмыгаля
Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.
Арахамия опроверг информацию о том, что в октябре может состояться отставка Дениса Шмыгаля с поста премьера.
"О премьере точно - это фейк. Полной замены (Кабмина, - ред.) не будет", - подчеркнул он.
По его словам, заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов ориентировочно состоится в понедельник, 20 сентября, перед началом следующей пленарной недели.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что в октябре планируют отправить в отставку ряд министров и премьера Дениса Шмыгаля.
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