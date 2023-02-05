Об этом сообщили народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая и председатель фракции партии в Верховной Раде Давид Арахамия.

"МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", — написала Безугла в фейсбуке.

Таким образом она подтвердила, что Верховная Рада планирует увольнять министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина.

Позже Арахамия заявил, что новым главой Минобороны Украины станет генерал-майор Кирилл Буданов. Алексей Резников возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленностей Украины.

К тому же Игорь Клименко возглавит МВД, а Василий Малюк – СБУ.

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", - пояснил Арахамия.

Согласно законодательству представление про увольнение министра обороны на рассмотрение Верховной Рады вносит президент.