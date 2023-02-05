Арахамия: Минобороны возглавит Буданов, а Резникова переведут в Минстратегпром
Кирилл Буданов станет новым главой Минобороны Украины, а Алексей Резников возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленностей Украины
Об этом сообщили народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая и председатель фракции партии в Верховной Раде Давид Арахамия.
"МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", — написала Безугла в фейсбуке.
Таким образом она подтвердила, что Верховная Рада планирует увольнять министра обороны Алексея Резникова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина.
Позже Арахамия заявил, что новым главой Минобороны Украины станет генерал-майор Кирилл Буданов. Алексей Резников возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленностей Украины.
К тому же Игорь Клименко возглавит МВД, а Василий Малюк – СБУ.
"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", - пояснил Арахамия.
Согласно законодательству представление про увольнение министра обороны на рассмотрение Верховной Рады вносит президент.
- 5 февраля украинские СМИ сообщили, что Алексея Резникова в должности министра обороны может заменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
- Сам Резников заявил, что уйдет в отставку, если будет соответствующее представление президента Владимира Зеленского.
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