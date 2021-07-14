Арахамия и Корниенко хотят, чтобы Зеленский во второй раз баллотировался на президентский срок

Об этом сообщает 24 канал .



Корниенко добавил, что глава фракции Давид Арахамия занимает такую же позицию относительно второго президентского срока Зеленского ..

"Мы с Арахамия - за, а Зеленский должен принять решение лично, это же история на 5 лет", - отметил Корниенко.

Он пояснил, что большинство реформ, которые они начали, дадут результат и начнут работать только через 4 - 5 лет. В частности, земельная реформа.

"Чтобы земля стоила так, как в Европе, пройдет 5 - 7 лет. Тогда люди это почувствуют", - добавил Корниенко.