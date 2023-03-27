Арахамия допустил вероятность проведения дополнительной мобилизации из-за угроз со стороны Беларуси
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предположил вероятность проведения дополнительной мобилизации из-за возможного размещения в Беларуси тактического ядерного оружия
Об этом он сказал Sky News .
Арахамия подчеркнул, что пока нет серьезных угроз после ядерного шантажа, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным.
При этом он подчеркнул, что его опыт показывает, что может произойти что угодно, а в случае вероятного наступления со стороны Беларуси Украина получит "второй фронт".
Арахамия добавил, что если Россия все же отважится разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, то в Украине придется проводить дополнительную мобилизацию.
"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью", - сказал нардеп.
- Россияне строят в Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия.
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