Об этом он сказал Sky News .

Арахамия подчеркнул, что пока нет серьезных угроз после ядерного шантажа, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом он подчеркнул, что его опыт показывает, что может произойти что угодно, а в случае вероятного наступления со стороны Беларуси Украина получит "второй фронт".

Арахамия добавил, что если Россия все же отважится разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, то в Украине придется проводить дополнительную мобилизацию.

"Придется усиливать мобилизацию и набирать еще больше людей в армию, нужно сформировать еще 8 бригад, чтобы контролировать границу с Беларусью", - сказал нардеп.