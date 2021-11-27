Арахамия анонсировала поднятие акциза на бензин

С таким заявлением на состоявшемся в пятницу форуме президентской партии "Слуга народа" 26 ноября 2021 года в Одессе выступил глава парламентской фракции "слуг" Давид Арахамия. Об этом со ссылкой на одесский 7 канал передает Еспресо.TV.



"Если добавить одну гривну к акцизу бензина, например, то можно дополнительно где-нибудь на каждую область добавить миллиард гривен на местные дороги", - отметил он.



По мнению Арахамии, такое поднятие акциза "никак не повлияет на человека и его покупательную способность".



"Так как там и так есть 3 грн, которые гуляют, там бонусы", - подчеркнул Арахамия.





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