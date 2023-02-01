Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни

Об этом Арахамия сообщил в telegram .

Нардеп перечислил резонансные обыски, проводимые по всей Украине 1 февраля, заявив, что в скором времени в отставку уйдет все руководство таможни.

"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Сегодня: обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении чиновникам Министерства обороны, обыски у Коломойского по "Укрнафте", целая серия негласных следственных действий, обыски у Авакова, обыски у Столара, увольнение всего руководящего состава таможни. Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - написал Арахамия.

1 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности производят обыск в доме миллиардера Игоря Коломойского.

Также 1 февраля следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в налоговую Киева.

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