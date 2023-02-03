Арахамия анонсировал лишение мандатов не менее двух нардепов запрещенных партий

Об этом Давид Арахамия проинформировал в телеграмме.

Он утвердил, что в ближайшую пленарную неделю ВР лишит мандатов по меньшей мере двух народных депутатов запрещенной партии.

"Но, как я и говорил раньше, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – написал он.

Позже Арахамия добавил , что депутат ОПЗЖ Олег Волошин публично заявил о сложении полномочий, а также Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты.

"На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - отметил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде.