Арахамия анонсировал лишение мандатов не менее двух нардепов запрещенных партий
Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшую пленарную неделю потеряют мандаты по меньшей мере 2 нардепа от запрещенной ОПЗЖ
Об этом Давид Арахамия проинформировал в телеграмме.
Он утвердил, что в ближайшую пленарную неделю ВР лишит мандатов по меньшей мере двух народных депутатов запрещенной партии.
"Но, как я и говорил раньше, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – написал он.
Позже Арахамия добавил , что депутат ОПЗЖ Олег Волошин публично заявил о сложении полномочий, а также Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты.
"На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - отметил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде.
- Напомним, 13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
- До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.
- 9 января на сайте Офиса президента появилась петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. Она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых на вынесение ее на рассмотрение президента: Зеленский обратился к Руслану Стефанчуку с просьбой проработать ее.
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