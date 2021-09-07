Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине

Об этом сообщает LB.ua.

"Планируются три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее, потому что это вредит работе того министерства о котором упоминают. Потому что на следующий день после того, как журналисты в заголовках показывают, что такой-то министр уже уходит, его уже никто не слушает", - сказал Арахамия.

По его словам, последние 1,5 месяца ведутся переговоры с потенциальными кандидатами.



"Большинство людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства. Если человек в бизнесе, она говорит: "У меня все хорошо, зарабатываю хорошие деньги, у меня хорошая репутация, в Facebook люди лайкают. Как только я стану чиновником, утром я уже плохой человек". Декларация вы понимаете, как заполнять?" - заявил нардеп.