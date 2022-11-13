Об этом рассказал генеральный секретарь в Арабском Совете в Украине Мохаммад Фараджаллах в эфире Еспресо.

По его словам, жители и власти Марокко, Кувейта, Катара и большей части Саудовской Аравии поддерживают украинский народ.

В Египте, Иордании, частично – в Палестине и Ливане, Ираке правительство понимает, что происходит, однако население подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину или имеет антизападные взгляды.

К третьей, небольшой группе относятся Сирия, Судан, где поддерживают Россию, посколькутамошние марионеточные режимы давно благоволят Москве.

5 ноября Мохаммад Фарджаллах заявил, что Украине пора объединиться с Саудовской Аравией в противодействии иранским дронам, ведь Иран этого боится.

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