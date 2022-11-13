Арабский мир разделился на три лагеря в отношении войны РФ против Украины, - генсек в Арабском Совете в Украине Фарджаллах
Среди арабских стран есть поддерживающие Украину, выступающие за Россию и понимающие ситуацию, однако подыгрывающие РФ
Об этом рассказал генеральный секретарь в Арабском Совете в Украине Мохаммад Фараджаллах в эфире Еспресо.
По его словам, жители и власти Марокко, Кувейта, Катара и большей части Саудовской Аравии поддерживают украинский народ.
В Египте, Иордании, частично – в Палестине и Ливане, Ираке правительство понимает, что происходит, однако население подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину или имеет антизападные взгляды.
К третьей, небольшой группе относятся Сирия, Судан, где поддерживают Россию, посколькутамошние марионеточные режимы давно благоволят Москве.
- 5 ноября Мохаммад Фарджаллах заявил, что Украине пора объединиться с Саудовской Аравией в противодействии иранским дронам, ведь Иран этого боится.
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