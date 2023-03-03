Арабский клуб Реброва не продал "Шахтеру" бразильского футболиста, - СМИ
Защитник арабского "Аль-Айна" Эрик не перейдет в донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает SportArena.
По информации источника, клуб из ОАЭ отказался продавать Эрика за 1,2 млн евро. Подробностей и причин такого решения боссов "Аль-Айна" нет.
Известно, что после трансфера половина суммы пошла бы по бразильскому "Интернасьоналу". Кроме "Шахтера" Эриком интересуют "Ботафого", "Сан-Паулу", а также греческий ПАОК.
В текущем сезоне 22-летний Эрик сыграл за команду 21 матч, забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.
"Аль-Айн" тренирует украинец Сергей Ребров, также за команду играет Андрей Ярмоленко.
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