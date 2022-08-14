Арабский бизнесмен защищает границы Украины
Юрий с позывным Шейх оставил бизнес в одной из развитых арабских стран ради защиты своего государства
Об этом сообщили на сайте государственной пограничной службы Украины.
Начало широкомасштабной войны России против Украины заставило Шейха в Украине. Накануне он приехал на Родину по делам. Юрий не задумываясь, мобилизовался и попал служить в подразделение Измаильского пограничного отряда.
Сегодня, имея большой опыт по ведению бизнеса, который дисциплинирует и помогает сосредоточивать внимание на основных целях, знаниях по логистике, пограничному делу, реабилитации раненых военнослужащих и т.п., офицер пограничник с позывным Шейх умело работает с личным составом.
Также он учит, готовит и тренирует воинов-побратимов, которые вскоре будут идти на фронт, чтобы защитить Украину от ордынских оккупантов.
Справка
Шейх родился в Хмельницкой области.
В начале 90-х годов он проходил срочную службу в пограничных войсках Львовской области.
Впоследствии пограничник принимает решение уволиться и отправляется с семьей в страны ЕС, а затем переезжает работать в одну из развитых арабских стран, где открывает свою логистическую фирму.
После аннексии Крыма Юрий возвращается в Украину, чтобы встать на ее защиту.
В 2015 году Юрий мобилизовался и попал служить в одно из подразделений Измаильского пограничного отряда.
- 4 августа стало известно, что Эрик Матецкий, этнический поляк из Львова, стал в защиту украинских границ.
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