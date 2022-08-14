Об этом сообщили на сайте государственной пограничной службы Украины.

Начало широкомасштабной войны России против Украины заставило Шейха в Украине. Накануне он приехал на Родину по делам. Юрий не задумываясь, мобилизовался и попал служить в подразделение Измаильского пограничного отряда.

Сегодня, имея большой опыт по ведению бизнеса, который дисциплинирует и помогает сосредоточивать внимание на основных целях, знаниях по логистике, пограничному делу, реабилитации раненых военнослужащих и т.п., офицер пограничник с позывным Шейх умело работает с личным составом.

Также он учит, готовит и тренирует воинов-побратимов, которые вскоре будут идти на фронт, чтобы защитить Украину от ордынских оккупантов.

Справка

Шейх родился в Хмельницкой области.

В начале 90-х годов он проходил срочную службу в пограничных войсках Львовской области.

Впоследствии пограничник принимает решение уволиться и отправляется с семьей в страны ЕС, а затем переезжает работать в одну из развитых арабских стран, где открывает свою логистическую фирму.

После аннексии Крыма Юрий возвращается в Украину, чтобы встать на ее защиту.

В 2015 году Юрий мобилизовался и попал служить в одно из подразделений Измаильского пограничного отряда.

4 августа стало известно, что Эрик Матецкий, этнический поляк из Львова, стал в защиту украинских границ.