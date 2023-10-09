Арабские Эмираты высказались в поддержку Израиля

Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что в заявлении ОАЭ подчеркнули, что атаки ХАМАС "на израильские города и села вблизи сектора Газа, включая обстрелы тысячами ракет по населенным пунктам, являются серьезной эскалацией".

Читайте также : Нападение ХАМАС на Израиль. Что именно происходит в стране, возможен российский след и почему это плохо для Украины

В то же время в ОАЭ "ошеломлены сообщениями о том, что израильские гражданские были похищены в качестве заложников из своих домов".

Там также заявили, что скучают по потере жизней израильтян и палестинцев".

Реакция мира на войну в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Большинство же арабских стран поддержали нападение на Изаиль.

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи поздравил палестинских боевиков с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы и заявил о полной поддержке. Позже стало известно, что Иран помогал совершить ХАМАС террористическое нападение на Израиль в течение нескольких недель. Они планировали эту атаку в течение августа 2023 года.

Кроме того, вчера офицер полиции в Египте расстрелял автобус, в котором находились израильские туристы. По предварительным данным, погибли три человека, среди которых двое - граждане Израиля. Египетские источники, знакомые с посредничеством под руководством Каира между правительством Израиля и палестинским руководством в Секторе Газа, рассказали о попытках договориться о заложниках, взятых боевиками ХАМАСа на израильской территории.

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля. Позже израильские войска заявили , что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ответный. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.