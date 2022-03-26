Аптеки Украины стали получать новую партию L-тироксина для лечения щитовидной железы

Об этом сообщил Минздрав .



"В аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии. Так, в конце прошедшей и начале этой недели в Украину поступило более 213 тысяч упаковок препарата L-тироксин от компании «Берлин-Хеми», которые уже начали развозить в аптеки", - заявили в министерстве.



В частности, в аптеки начали отгружать L-тироксин в дозировке 50 мг - 59 760 упаковок, L-тироксин в дозировке 75 мг - 35 748 упаковок, L-тироксин в дозировке 100 мг - 75 568 упаковок, L-тироксин в дозировке 125 мг - 27 060 упаковок, L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок. Еще одну поставку L-тироксина от "Берлин-Хеми" ожидают со следующей недели.



Кроме того, дистрибьюторы из составов компании АСИНО доставляют в аптеки "Эутирокс", который также имеет активное вещество левотироксин.



"Дополнительно Министерство здравоохранения обратилось к производителю с просьбой предоставить около 50 тыс. упаковок L-тироксина с разной дозировкой в виде гуманитарной помощи для регионов, где ведутся активные боевые действия: Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черниговской. , Сумской и Киевской областей", - отметили в Минздраве.



Также ВЦА закупили 13 325 упаковок препарата производства швейцарской компании "Асино Фарма". Его развезут в регионы, где продолжаются боевые действия.



В Минздраве напомнили, что получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптеках можно благодаря сервису Tabletki.ua .

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