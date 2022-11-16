Аптеки, почта, банки и коммуникации: Зеленский рассказал, как на Николаевщину и Херсонщину возвращается нормальная жизнь

Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении.

"Освобождение территорий Херсонщины – делаем все, чтобы как можно быстрее дать людям электричество, воду, связь, финансовые и социальные услуги, нормальную медицину. В Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработала почта, банки, люди получают доступ в интернет. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи. Более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонщины вернули электричество. Николаевщина - то же самое. Возвращаем все, что необходимо для нормальной жизни. Работаем, чтобы возобновить водоснабжение Николаеву. В Снегиревке начата выплата пенсий", - говорит Владимир Зеленский.

Президент также обратил внимание на работу саперов и спасателей, работающих на деоккупированных территориях.

"И я благодарю всех, кто обеспечивает восстановление. А особенно нашим саперам и спасателям. Благодаря их работе могут работать безопасно все остальные. Еще раз повторю всем на деоккупированной территории: пожалуйста, будьте очень осторожны! Россия хочет убивать даже после бегства с нашей земли". . Поэтому нужно быть очень внимательным", - заявил президент Владимир Зеленский.

16 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где военные представили все имеющиеся данные об инциденте в Польше.

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