Аптечки, дефибрилляторы и аппараты ИВЛ: Южная Корея послала Украине около 20 тонн гумпомощи
Правительство Южной Кореи направило украинцам около 20 тонн гуманитарной помощи с медицинским оборудованием
Об этом отметили в МИД Южной Кореи.
"Корейское правительство, чтобы оказать помощь украинскому народу и беженцам, переживающим серьезный кризис из-за продолжающегося вторжения России, 19 апреля направило Украине около 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи", - рассказали в министерстве.
Это часть дополнительной резинпомощи на $30 млн. К ней относятся дефибрилляторы, аппараты ИВЛ общего назначения и аптечки. В марте страна направила Украине гуманитарную помощь на $10 млн.
"Правительство Кореи объявило о предоставлении гуманитарной помощи украинскому народу, в том числе беженцам, на сумму $40 млн", - добавили в МИД.
Так, 28 февраля государство сообщило о передаче помощи на $10 млн, а 7 апреля – на сумму $30 млн.
"Корейское правительство тесно сотрудничает с Посольством Украины в Корее над деталями гуманитарной помощи и определило приоритетность запроса Украины при выборе предметов. Корейское правительство надеется, что помощь поможет облегчить страдания украинского народа и беженцев, и правительство положительно рассмотрит дальнейшую помощь в случае необходимости", - подчеркнули. в министерстве.
- Ранее Южная Корея планировала присоединиться к санкциям против России из-за ее вторжения в Украину.
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