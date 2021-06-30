Apple запустила службу поддержки на украинском языке

Об этом сообщает ITC .



С 28 июня в случае обращения к Apple Support можно получить консультацию на украинском языке. Ранее украинские пользователи были вынуждены получать услуги на русском языке, а владельцы американских учетных записей - на английском.



При этом за несколько недель до запуска украиноязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка перед общением с оператором начало проигрываться на украинском.



Издание отмечает, что в конце прошлого года Apple искала аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri, что может свидетельствовать о подготовке запуска украиноязычного голосового помощника.



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