Apple запустила службу поддержки на украинском языке
Компания Apple перевела официальную службу поддержки в Украине на украинский язык
Об этом сообщает ITC .
С 28 июня в случае обращения к Apple Support можно получить консультацию на украинском языке. Ранее украинские пользователи были вынуждены получать услуги на русском языке, а владельцы американских учетных записей - на английском.
При этом за несколько недель до запуска украиноязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка перед общением с оператором начало проигрываться на украинском.
Издание отмечает, что в конце прошлого года Apple искала аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri, что может свидетельствовать о подготовке запуска украиноязычного голосового помощника.
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