Apple за квартал заработала $123,9 млрд

Об этом пишет CNBC.



Как известно, доход за этот квартал оказался на 11% больше в годовом сравнении, а чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,10.



"Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей инновационной линейке продуктов и услуг", - сказал глава корпорации Apple Тим Кук.



Он рассказал, что в компании рады видеть поддержку пользователей по всему миру.



"Мы делаем все возможное, чтобы внести свой вклад в построение лучшего мира, неуклонно продвигаясь к нашей цели - свести к нулю углеродный след компании до 2030 годаа по всей цепочке производства и на протяжении всего жизненного цикла наших продуктов, а также поддерживаем образование, расовое равенство и справедливость", - заявил глава компании.



Отмечается рекордная в истории компании прибыль в категориях iPhone, Mac, электроника и сервисы.



"Невероятно устойчивый спрос на наши новые продукты от покупателей, а также двухзначные значения роста доходов от сервисов позволили достичь рекордного роста нашей базы пользовательских устройств и результаты помогли нам вернуть акционерам около 27 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верны нашей цели – достижению нейтрального баланса. между долгами и наличным денежным потоком компании", – сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри.



Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,22 на акцию.



Дивиденды будут выплачены 10 февраля 2022 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 7 февраля.

Напомним, что Apple стала первой в истории компанией, достигшей капитализации в $3 трлн.

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