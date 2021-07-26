Apple в будущем добавит Face ID практически на все свои устройства - Bloomberg
Apple добавит Face ID в Mac в ближайшие "несколько лет"
Об этом сообщает Bloomberg.
"Этого не произойдет в этом году, но готов поспорить, что Face ID на Mac появится в ближайшие несколько лет. Я ожидаю, что все iPhone и iPad также перейдут на Face ID в течение этого периода времени. Датчик распознавания лиц дает Apple две основные функции: безопасность и дополненная реальность. Touch ID, удобнее это или нет, обеспечивает только первое ", - отметил журналист Марк Гурман.
Функция разблокировки с помощью Face ID доступна на iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad (кроме бюджетной версии Air). В ближайшем будущем компания намерена добавить функцию разблокировки на компьютеры Mac.
В бюджетных гаджетах iPhone SE и iPad Air сейчас установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID.
В Bloomberg добавили, что Apple не исключает внедрение разблокировки с помощью Face ID в эти устройства, хотя и Touch ID является "дешевле" альтернативой с высоким уровнем безопасности.
Сообщается, что флагманские модели iPhone и iPad будут отличаться от недорогих устройств наличием подэкранной камеры, которая позволит отказаться от выреза на экране.
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