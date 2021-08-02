Apple удалила приложение для свиданий антивакцинаторов
Программа для встреч противников вакцинации удалена с Apple Store
Об этом сообщает Business Insider.
"Apple удалил Unjected, приложение для знакомства и общения невакцинированных людей, с App Store", - говорится в сообщении.
Там объяснили это тем, что, приложение "ненадлежащим образом ссылается на пандемию в концепте".
Разработчики назвали удаления цензурой и будут бороться за возвращение на платформу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное