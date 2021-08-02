Apple удалила приложение для свиданий антивакцинаторов

Об этом сообщает Business Insider.

"Apple удалил Unjected, приложение для знакомства и общения невакцинированных людей, с App Store", - говорится в сообщении.

Там объяснили это тем, что, приложение "ненадлежащим образом ссылается на пандемию в концепте".

Разработчики назвали удаления цензурой и будут бороться за возвращение на платформу.