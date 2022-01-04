Apple стала первой в истории компанией, достигшей капитализации в $3 трлн.
Рыночная капитализация американской компании Apple впервые в истории достигла отметки в $3 трлн, ее акции на торгах 3 января подорожали на 2,91%
Об этом сообщает Bloomberg.
"Компания была первой, кто достиг этого этапа, хотя не сумела удержаться выше уровня до конца торгового дня. Он закрылся для нее с ценой на акции на 2,5% выше, на уровне $182,01, и с рыночной капитализацией в $2,99 трлн. Повышение произошло во время общей положительной сессии для акций, где Apple и Amazon.com Inc. внесли вклад в превращение индекса Nasdaq 100", - говорится в сообщении.
С начала пандемии в 2020 году акции производителя iPhone выросли более чем на 200%. Впервые компания достигла отметки капитализации в $1 трлн в 2018 году, за два года этот показатель достиг $2 трлн.
- Напомним, 5 октября 2021 года Microsoft отобрала у Apple звание самой дорогой публичной компании мира по уровню капитализации. Тогда рыночная капитализация Microsoft составила $2,49 трлн, а Apple стоила $2,48 трлн.
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