Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за коронавируса в Китае
Обострение ситуации с коронавирусом в Китае повлияло на работу завода Apple в Чжэнчжоу, из-за чего компания вынуждена сократить поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в мире
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Apple .
Сообщается, что хотя спрос на указанные модели смартфонов высок, завод вынужден работать с гораздо меньшей мощностью. Некоторое время клиентам придется дольше ждать, чтобы получить новые продукты.
"Как и во время пандемии COVID-19, мы предоставляем приоритет здоровью и безопасности работников в нашей цепи поставки", - пишет компания.
Отмечается, что компания делает все возможное, чтобы вернуться к нормальному уровню производства одновременно обеспечивая здоровье и безопасность каждого работника.
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