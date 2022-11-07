Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Apple .

Сообщается, что хотя спрос на указанные модели смартфонов высок, завод вынужден работать с гораздо меньшей мощностью. Некоторое время клиентам придется дольше ждать, чтобы получить новые продукты.

"Как и во время пандемии COVID-19, мы предоставляем приоритет здоровью и безопасности работников в нашей цепи поставки", - пишет компания.

Отмечается, что компания делает все возможное, чтобы вернуться к нормальному уровню производства одновременно обеспечивая здоровье и безопасность каждого работника.

2 ноября компания Apple получила от Украины "Отличие мира" за выход с российского рынка.

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