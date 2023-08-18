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Apple сокращает производство iPhone 15. СМИ названы причиной

18 августа, 2023 пятница
00:08
Экономика iPhone

В сентябре Apple выпустит iPhone 15, однако компания уже сокращает производство новых смартфонов – СМИ назвали причину

Об этом сообщает 9to5mac.

В записке компании, разосланной инвесторам, аналитик Джефф Пу упоминает, что к концу года Apple должна собрать 77 млн единиц iPhone 15. Ранее предполагалось, что компания отгрузит около 83 млн единиц iPhone 15.

По мнению аналитика, такое ожидание объясняется двумя основными причинами.

Во-первых, проблемы с поставками деталей все еще могут повлиять на массовое производство iPhone 15. В частности, он упоминает, что датчики Sony, новая титановая рамка для моделей Pro и новый дисплей с более тонкими рамками могут задержать выпуск новых телефонов.

В то же время Пу считает, что Apple скорректировала свои оценки продаж из-за "проблем со спросом".

По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут дороже своих предшественников, и это может привести к снижению спроса.

"Сокращение плана сборки перед запуском не является положительным сигналом, а потенциальное повышение цены на iPhone 15 Pro Max также может снизить конечный спрос", – заявил аналитик.

В третьем квартале 2023 финансового года Apple сообщила о снижении выручки от продаж iPhone с 40,67 млрд долларов до 39,67 млрд долларов.

Во время телефонного разговора с инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания продает меньше iPhone в США, на своем основном рынке, несмотря на более высокие результаты в других регионах.

  • Напомним, в сентябре компания Apple традиционно представит новую линейку смартфонов - iPhone 15. Уже сейчас в СМИ трубят о нововведениях "яблочных" телефонов, претерпевших ощутимые изменения в дизайне. Так, iPhone 15 получит более тонкие рамки вокруг дисплея – их ширина уменьшится с 2,1 до 1,5 миллиметра.
  • 9 августа стало известно, что компания Apple представит iPhone 15 и новые часы, вероятно, во вторник, 12 сентября.

Технологии
США
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