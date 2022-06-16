Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands от компании Kantar.

Стоимость бренда Apple составитель рейтинга – компания Kantar – оценила в $947 млрд. Самым дорогим брендом в мире Apple в прошлый раз становилась в 2015 году.

Лидер прошлогоднего рейтинга – Amazon – сместился сразу на третье место. Стоимость его бренда оценивается в 706 миллиардов долларов.

Также в пятерку самых дорогих брендов вошли:

Google, стоимость выросла за год на 78% и приблизилась к $820 млрд;

Amazon, стоимость выросла всего на 3%, составив $706 млрд;

Microsoft сохранила за собой четвертое место, бренд подорожал на 49% до $611 млрд;

Tencent тоже осталась на прежнем месте, оставшись пятым, бренд подешевел на 11% и стоит $214 млрд.

В десятку попали McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и Louis Vuitton.

Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в сотню самых дорогих, выросла за год на 23% и составила почти $8,7 трлн.

В мае компания Apple сообщила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет от выпуска первого музыкального девайса.

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