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Apple снова имеет звание самого дорогого бренда в мире

16 июня, 2022 четверг
07:00
Наука Логотип компании Apple

Корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на рейтинг Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands от компании Kantar.

Стоимость бренда Apple составитель рейтинга – компания Kantar – оценила в $947 млрд. Самым дорогим брендом в мире Apple в прошлый раз становилась в 2015 году.

Лидер прошлогоднего рейтинга – Amazon – сместился сразу на третье место. Стоимость его бренда оценивается в 706 миллиардов долларов.

Также в пятерку самых дорогих брендов вошли:

  • Google, стоимость выросла за год на 78% и приблизилась к $820 млрд;

  • Amazon, стоимость выросла всего на 3%, составив $706 млрд;

  • Microsoft сохранила за собой четвертое место, бренд подорожал на 49% до $611 млрд;

  • Tencent тоже осталась на прежнем месте, оставшись пятым, бренд подешевел на 11% и стоит $214 млрд.

В десятку попали McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и Louis Vuitton.

Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в сотню самых дорогих, выросла за год на 23% и составила почти $8,7 трлн.

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Facebook
Google
Microsoft
Apple
Amazon
Alibaba
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