Apple следит за владельцами iPhone даже без их разрешения
Эксперты по кибербезопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри заявили, что штатные приложения на iPhone собирают данные о пользователях
Об этом пишет gizmodo .
Издание отмечает, что Apple делает это даже если клиенты запретили слежение за собой в настройках. Лучше всего для этого приспособлены приложения App Store, Музыка, Apple TV, Книги, Акции.
App Store собирает следующую информацию: нажатие на каждую кнопку и ссылку, историю поиска, просмотр рекламы, время на изучение страницы программы и то, как пользователь узнал программу.
В Apple также попадают данные об идентификаторе, модели iPhone, языке и способе подключения к Интернету. Эксперты заявляют, что данные передаются независимо от того, включен запрет на отслеживание или нет.
Применение "Здоровье" и "Кошелек" вообще не собирают никакой информации. О других программах информации нет.
- Напомним, недавно компания Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за коронавируса в Китае.
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