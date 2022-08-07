Apple просит поставщиков Тайваня маркировать детали по правилам КНР

Об этом пишет Nikkei Asia.

Согласно правилам, товары должны маркировать как сделанные в "Тайване, Китае" или "Китайском Тайбэе", язык, указывающий на то, что остров является частью Китая. Компания призвала поставщиков срочно заняться этим вопросом, чтобы избежать возможных сбоев, вызванных тем, что товары и компоненты будут находиться на проверке. Поставщики готовят детали, которые будут использоваться в следующих iPhoneх и других новых продуктах, которые планируют выпустить этой осенью.

По данным журналистов, использование фразы "Сделано в Тайване" на любых формах импортной декларации, документах или коробках может привести к тому, что грузы будут задержаны и проверены китайской таможней. Наказание за нарушение такого правила — штраф до 4000 юаней ($592) или, в худшем случае, отправка будет отклонена.

Предупреждение от Apple последовало после того, как 4 августа для проверки задержали груз на Pegatron — один из сборочных заводов iPhone в Китае. Чтобы избежать любого хаоса при доставке, Apple также попросила поставщиков составить планы на случай непредвиденных обстоятельств или быстро просмотреть и изменить свои этикетки на коробках и формах для отправок из Тайваня в Китай, если это необходимо.

Ужесточенная проверка поставок завода Pegatron в Сучжоу состоялась через день после того, как старший руководитель этой компании и другие лидеры индустрии микросхем Тайваня встретились со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе во время обеда, организованного президентом Тайваня.

В июне корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира.

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