Apple прекратила продажу продуктов и услуг в России из-за ее вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters .



"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, страдающих в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь для разрешения разворачивающегося кризиса беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе", - говорится в заявлении компании.



В ответ на агрессию России против Украины Apple остановила весь экспорт в свои каналы сбыта в РФ, ограничила Apple Pay и другие услуги и удалила поддерживаемые государством приложения медиа RT и Sputnik из App Store за пределами России.



"И мы отключили как дорожное движение, так и инциденты в реальном времени в Apple Maps в Украине как меру предосторожности и безопасности для граждан Украины. Мы продолжаем оценивать ситуацию и общаемся с соответствующими правительствами относительно действий, которые мы предпринимаем. Мы присоединяемся ко всем, кто призывает к миру", - добавили в Apple.

Как сообщалось ранее, Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps.

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