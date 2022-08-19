Apple предупредила об ошибке в системе безопасности для iPhone, iPad и Mac
Apple раскрыла серьезные уязвимости безопасности для iPhone, iPad и Macs, которые потенциально могут позволить злоумышленникам полностью контролировать эти устройства
Об этом сообщили на сайте Bloomberg .
Объяснение уязвимости Apple означает, что хакер может получить полный админ-доступ к устройству. Рейчел Тобак, генеральный директор SocialProof Security, сказала, что это позволит злоумышленникам запустить любое ПО на имя владельца.
Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить пораженные устройства – iPhone6S и более поздние модели; несколько моделей iPad, включая 5-е поколение и позже, все модели iPad Pro и iPad Air 2; и компьютеры Mac, работающие на MacOS Monterey
Apple не указал в отчетах, как, где или кем были обнаружены уязвимости, во всех случаях это приводил анонимный исследователь.
- 7 августа американская компания Apple попросила поставщиков маркировать детали своей продукции, изготовленные в Тайване как китайские.
- 17 августа сообщили, что Apple планирует производить Apple Watch и Macbook во Вьетнаме, чтобы уменьшить зависимость от Китая.
- 18 августа стало известно, что компания Apple, 7 сентября, представит новые гаджеты iPhone. Среди них несколько компьютеров Mac, iPad, три модели Apple Watch и iPhone 14.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное