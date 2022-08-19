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Apple предупредила об ошибке в системе безопасности для iPhone, iPad и Mac

19 августа, 2022 пятница
12:20
Технологии Apple

Apple раскрыла серьезные уязвимости безопасности для iPhone, iPad и Macs, которые потенциально могут позволить злоумышленникам полностью контролировать эти устройства

Об этом сообщили на сайте Bloomberg .

Объяснение уязвимости Apple означает, что хакер может получить полный админ-доступ к устройству. Рейчел Тобак, генеральный директор SocialProof Security, сказала, что это позволит злоумышленникам запустить любое ПО на имя владельца.

Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить пораженные устройства – iPhone6S и более поздние модели; несколько моделей iPad, включая 5-е поколение и позже, все модели iPad Pro и iPad Air 2; и компьютеры Mac, работающие на MacOS Monterey

Apple не указал в отчетах, как, где или кем были обнаружены уязвимости, во всех случаях это приводил анонимный исследователь.

  • 7 августа американская компания Apple попросила поставщиков маркировать детали своей продукции, изготовленные в Тайване как китайские.
  • 17 августа сообщили, что Apple планирует производить Apple Watch и Macbook во Вьетнаме, чтобы уменьшить зависимость от Китая.
  • 18 августа стало известно, что компания Apple, 7 сентября, представит новые гаджеты iPhone. Среди них несколько компьютеров Mac, iPad, три модели Apple Watch и iPhone 14.

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