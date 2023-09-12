Apple представит новый iPhone 15: где и когда смотреть презентацию

Об этом стало известно из запланированной трансляции на YouTube канале компании.

Посмотреть презентацию нового iPhone 15 можно будет там, а также в прямом эфире на сайте Apple.

Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

Что будет представлять Apple, кроме iPhone 15

Как стало известно накануне, изюминкой мероприятия 12 сентября станет новая линейка iPhone, которая, вероятно, будет включать в себя iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Первые два устройства получат от модели iPhone 14 Pro чип А16, интерфейс Dynamic Island и 48-мигапфиксельную заднюю камеру, однако их дизайн останется неизменным.

По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, самый дорогой вариант iPhone нового поколения будет иметь камеру-перископ, которая может улучшить возможности масштабирования в 5 и более раз.

На презентации могут анонсировать также новые модели Apple Watch, включая обновленную версию высококлассного Apple Watch Ultra.

Новые модели будут иметь более быстрые чипы, что означает первое повышение производительности смарт-часов за три года, но другие изменения будут незначительными. Ожидается, что новые цвета корпуса станут одним из преимуществ компании.

Не исключено и представление наушников Apple Airpods с зарядным портом USB-C.