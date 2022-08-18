Apple представит новые устройства iPhone 7 сентября, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что компания обычно начинает продажу новых iPhone в магазинах примерно через полторы недели после его презентации и ожидается, что так произойдет и в этом году. Некоторым работникам розничных магазинов было сказано подготовиться к выпуску нового продукта 16 сентября. Презентация пройдет в онлайн-формате.

Стандартный iPhone 14 будет выглядеть похожим на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.

Компания планирует больше изменений для модели iPhone 14 Pro. Apple заменит вырез передней камеры и даст пользователям немного больше пространства на экране. Компания также добавляет более быстрый чип в iPhone 14 Pro.

Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro касаются системы камеры, которая будет казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхшироугольной и телефотосенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.

В мае компания Apple сообщила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет от выпуска первого музыкального девайса.

В июне корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира.

17 августа мы сообщали, что компания Apple ведет переговоры с Вьетнамом о выпуске Apple Watch и MacBook, чтобы диверсифицировать производство за пределами Китая.

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