Об этом сообщают на официальном сайте Apple .

В этом году Apple презентует – iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старшие версии получат новые процессоры A16 Bionic, а также экран с вырезом в форме "капсулы", а не привычной "челки".

Смартфоны оснащены лучшими камерами, цены будут стартовать от $799.

Среди Apple Watch появятся сразу три новинки – Apple Watch SE, Series Pro и модель Series 8 получит более мощный процессор и больший дисплей.

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 обновили дизайн и поддержку кодека Apple Lossless Audio Codec для воспроизведения звука краткого качества. Кроме того, в кейс встроят небольшой динамик, который упростит поиск AirPods через приложение "Локатор".

Прямая трансляция начнется в 20:00 на сайте, в приложении Apple TV и YouTube .