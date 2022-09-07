Apple представит новую линейку iPhone, Mac и iPad Подробности
7 сентября в 20.00 начнется презентация новой линейки техники от Apple
Об этом сообщают на официальном сайте Apple .
В этом году Apple презентует – iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старшие версии получат новые процессоры A16 Bionic, а также экран с вырезом в форме "капсулы", а не привычной "челки".
Смартфоны оснащены лучшими камерами, цены будут стартовать от $799.
Среди Apple Watch появятся сразу три новинки – Apple Watch SE, Series Pro и модель Series 8 получит более мощный процессор и больший дисплей.
Беспроводные наушники AirPods Pro 2 обновили дизайн и поддержку кодека Apple Lossless Audio Codec для воспроизведения звука краткого качества. Кроме того, в кейс встроят небольшой динамик, который упростит поиск AirPods через приложение "Локатор".
Прямая трансляция начнется в 20:00 на сайте, в приложении Apple TV и YouTube .
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