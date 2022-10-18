Apple представила новый iPad в четырех цветах и с портом USB-С
18 октября Apple представила обновленный iPad в четырех цветах, а также компания отказалась от разъема Lightning и перешла на USB-C
Об этом информируют на сайте Apple.
Сегодня компания Apple представила новый iPad с полноэкранным дизайном и большим 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с более плоскими краями. Новый iPad работает на базе чипа A14 Bionic, обеспечивающего еще большую производительность, обеспечивая при этом весь день автономной работы. Также впервые на iPad 12-мегапиксельная фронтальная камера переместилась к более длинной стороне дисплея.
Новая модель использует USB-C подключение вместо порта Lightning. Компания также отказалась от разъема для наушников и кнопки "Домой" на этом устройстве. Apple решила разместить Touch ID на кнопке питания.
IPad поддерживает Wi-Fi 6, а сотовая версия теперь поддерживает 5G.
Мы очень рады представить полностью обновленный iPad в нашей самой совершенной линейке iPad. невероятных аксессуаров, таких как новый Magic Keyboard Folio, новый iPad обеспечивает больше ценностей", - заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.
Благодаря iPadOS 16 и поддержке Apple Pencil первого поколения, iPad предлагает пользователям больше способов для творчества.
Новый iPad доступен для заказа с сегодняшнего дня, а в магазинах появится в среду, 26 октября.
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