Apple представила iPhone 13 и еще несколько новинок компании

Об этом передает Еспресо.TV.

Так, первой новинкой стал iPad с новыми операционной системой iPadOS, чипом А13 и фронтальной камерой на 12 мегапикселей.

Его цена стартует от $ 329.







Компания также показала очередной iPad mini.



Он touchID вместо faceID и 8,3 дюйма.



Этот гаджет в десять раз быстрее своего предшественника, наделен портом USB-C, поддерживает 5G и имеет камеру в 12 мегапикселей.



Цена стартует от $ 499.







Также показали седьмую серию Apple Watch.



Эта техническая новинка имеет на 20% больший экран (за счет рамок). Следовательно, на экране теперь будет на 50% больше текста, а дисплей будет меняться в зависимости от угла наклона.



Новый Apple Watch заряжается до 80% за 45 минут и будет иметь пять новых цветов, а также новые ремешки Nike и Hermes.



Его цена стартует от $ 399. В продаже новый Apple Watch появится "поздней осенью".







В свою очередь, изменилась цена на часы серии SE, теперь они стоят $ 279. Модели третьей серии - $ 199.

Также Apple представила долгожданный iPhone 13. Новинка будет доступна в пяти цветах.



Так, его дизайн почти не изменился по сравнению с предшественником. Осталось керамическое стекло и защита ip68. Однако у новых моделей "бровь" меньше на 20%, экран ярче почти на 30%.







iPhone 13 поддерживает стандарт 5G. А "жизнь" батареи продлили на 2,5 часа, в iPhone 13 mini - на 90 минут.



Память у новой модели увеличена до 128 Гб, максимальная - 512 Гб.



Для видео теперь доступен "кинематографический режим". Также доступен размытый фон в режиме реального времени и возможность переключать фокус на различные объекты в кадре.



На iPhone 13 mini цена стартует от $ 699.



Стандартная модель iPhone 13 будет стоить от $ 799.







Компания также представила iPhone 13 Pro. Новинка поступит в продажу в четырех цветах.



В Apple отметили, что iPhone 13 Pro обладает самой мощной графикой среди всех смартфонов

Он имеет дисплей Super Retina RDR Display. А его частота будет адаптироваться под окружение пользователя и иметь от 10 до 120 Гц.

Также серию Pro наделили макросъемкой и ночным режимом для фото.



В компании обещают технологию Photographic Styles - возможность смешать различные части фотографии несколькими фильтрами отдельно.



Цена iPhone 13 Pro стартует от $ 999, iPhone Pro Max - от $ 1 099. Заказать все новые модели можно будет с 17 сентября. Однако в продажу они поступят 24 сентября.





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