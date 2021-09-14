Apple представила iPhone 13 и еще несколько новинок компании
Компания Apple провела осенью презентацию новинок, в рамках которой представила iPhone 13
Об этом передает Еспресо.TV.
Так, первой новинкой стал iPad с новыми операционной системой iPadOS, чипом А13 и фронтальной камерой на 12 мегапикселей.
Его цена стартует от $ 329.
Компания также показала очередной iPad mini.
Он touchID вместо faceID и 8,3 дюйма.
Этот гаджет в десять раз быстрее своего предшественника, наделен портом USB-C, поддерживает 5G и имеет камеру в 12 мегапикселей.
Цена стартует от $ 499.
Также показали седьмую серию Apple Watch.
Эта техническая новинка имеет на 20% больший экран (за счет рамок). Следовательно, на экране теперь будет на 50% больше текста, а дисплей будет меняться в зависимости от угла наклона.
Новый Apple Watch заряжается до 80% за 45 минут и будет иметь пять новых цветов, а также новые ремешки Nike и Hermes.
Его цена стартует от $ 399. В продаже новый Apple Watch появится "поздней осенью".
В свою очередь, изменилась цена на часы серии SE, теперь они стоят $ 279. Модели третьей серии - $ 199.
Также Apple представила долгожданный iPhone 13. Новинка будет доступна в пяти цветах.
Так, его дизайн почти не изменился по сравнению с предшественником. Осталось керамическое стекло и защита ip68. Однако у новых моделей "бровь" меньше на 20%, экран ярче почти на 30%.
iPhone 13 поддерживает стандарт 5G. А "жизнь" батареи продлили на 2,5 часа, в iPhone 13 mini - на 90 минут.
Память у новой модели увеличена до 128 Гб, максимальная - 512 Гб.
Для видео теперь доступен "кинематографический режим". Также доступен размытый фон в режиме реального времени и возможность переключать фокус на различные объекты в кадре.
На iPhone 13 mini цена стартует от $ 699.
Стандартная модель iPhone 13 будет стоить от $ 799.
Компания также представила iPhone 13 Pro. Новинка поступит в продажу в четырех цветах.
В Apple отметили, что iPhone 13 Pro обладает самой мощной графикой среди всех смартфонов
Также серию Pro наделили макросъемкой и ночным режимом для фото.
В компании обещают технологию Photographic Styles - возможность смешать различные части фотографии несколькими фильтрами отдельно.
Цена iPhone 13 Pro стартует от $ 999, iPhone Pro Max - от $ 1 099. Заказать все новые модели можно будет с 17 сентября. Однако в продажу они поступят 24 сентября.
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