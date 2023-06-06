Apple представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro
На международной выставке WWDC 2023 в калифорнийском городе Купертино компания Apple представила Apple Vision Pro – гарнитуру дополненной реальности
Об этом идет речь на сайте компании.
Гарнитура Apple Vision Pro сочетают цифровое содержимое с физическим миром, позволяя пользователю оставаться присутствующими и находиться в связи с другими. Vision Pro представляет полностью трехмерный пользовательский интерфейс, управляемый глазами, руками и голосом. Очки Vision Pro позволяют взаимодействовать с цифровым содержимым так, как будто человек физически присутствует в этом пространстве. Технология разблокирования и защиты данных Optic ID анализирует радужную оболочку глаза пользователя. К очкам можно подсоединить геймпады или играть руками.
В компании отметили, что с помощью очков виртуальной реальности можно будет смотреть фильмы (включая фильмы в формате 3D), играть в игры или просто читать сообщения в мессенджере. Также можно использовать Vision Pro для набора текста или вызова Siri.
В ходе презентации представители Apple заявили, что очки могут заменить Macbook, iPad и iPhone. Однако они не мешают оценивать обычную реальность. Если к владельцу подойдет человек, его изображение отобразится на линзе гаджета.
Первая гарнитура смешанной реальности Vision Pro обойдется в $3499. Как ожидают компании, гарнитура поступит в продажу в начале 2024 года.
- Продажи продукции Apple по итогам 2022 года упали на 5% по сравнению с 2021 годом. В компании причинами этого назвали экономический кризис, к которому привели COVID-19 в Китае и полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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