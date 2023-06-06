Об этом идет речь на сайте компании.

Гарнитура Apple Vision Pro сочетают цифровое содержимое с физическим миром, позволяя пользователю оставаться присутствующими и находиться в связи с другими. Vision Pro представляет полностью трехмерный пользовательский интерфейс, управляемый глазами, руками и голосом. Очки Vision Pro позволяют взаимодействовать с цифровым содержимым так, как будто человек физически присутствует в этом пространстве. Технология разблокирования и защиты данных Optic ID анализирует радужную оболочку глаза пользователя. К очкам можно подсоединить геймпады или играть руками.

В компании отметили, что с помощью очков виртуальной реальности можно будет смотреть фильмы (включая фильмы в формате 3D), играть в игры или просто читать сообщения в мессенджере. Также можно использовать Vision Pro для набора текста или вызова Siri.

В ходе презентации представители Apple заявили, что очки могут заменить Macbook, iPad и iPhone. Однако они не мешают оценивать обычную реальность. Если к владельцу подойдет человек, его изображение отобразится на линзе гаджета.

Первая гарнитура смешанной реальности Vision Pro обойдется в $3499. Как ожидают компании, гарнитура поступит в продажу в начале 2024 года.