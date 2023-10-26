Apple повысила цены на Apple TV+ более чем на 40%

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что стоимость Apple TV Plus выросла с $6,99 до $9,99 в месяц, что на 40% больше. В октябре 2022 года компания уже поднимала стоимость сервиса на $2.

"Кроме того, повышены тарифы игрового сервиса Apple Arcade и новостного Apple News+ - с $4,99 до $6,99 и с $9,99 до $12,99 в месяц соответственно", - говорится в сообщении.

Также добавили, что это первое повышение цен в данных категориях.

Также цены поднялись на пакетную подписку Apple One, тарифный план Premier теперь стоит $37,95, а не $32,95 в месяц.