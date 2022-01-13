Apple повышает цены в App Store на 20% в Украине из-за "Налога на Google"

Об этом сообщает AIN.UA.



Отмечается, что в недавно принятом и подписанном законе о "налоге на Facebook", обязывающем иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.



Повышение цен на платформе ожидается в течение нескольких последующих дней (13-14 января). Таким образом, компания закладывает обязательную уплату налога на добавленную стоимость (20%) согласно обновленному налоговому законодательству.



В то же время цены не повысят для подписок с автоматическим обновлением, например Apple Music.



Так называемый закон о "Налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.



Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.



Закон начал действовать 1 января 2022, однако eBay, Amazon, Meta, Google и другие технологические компании сообщили об увеличении стоимости услуг еще в декабре 2021 года.

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