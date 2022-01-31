Apple получила патент на новую технологию: владельцы iPhone смогут разблокировать свои устройства с помощью уха
Компания Apple Inc. получила патент на новую технологию, которая будет реализована в беспроводных наушниках AirPods
Об этом сообщает ProstoMob.
В патентной заявке технология фигурирует под названием "Система идентификации пользователя с помощью наушников".
Суть этой функции в идентификации владельцев iPhone по индивидуальным особенностям ушной раковины. Издание пишет, что каждое ухо имеет уникальную импульсную характеристику, поэтому именно по ней беспроводные наушники и будут "узнавать" своего владельца.
Инженеры компании планируют использовать технологию для разблокировки смартфона. Теоретически она может прийти на смену биометрическому или дактилоскопическому сенсору. Как один из вариантов, технология может работать с ними в тандеме.
На прошлой неделе журналисты Appleinsider рассказали о новом патенте Apple, связанном с беспроводными наушниками AirPods. В документе говорится о технологии активного шумоподавления, способной реагировать на конкретных людей.
При обращении к пользователю родственников функция шумоподавления будет автоматически деактивироваться. Для этого последним достаточно назвать ключевое слово.
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