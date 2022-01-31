Apple получила патент на новую технологию: владельцы iPhone смогут разблокировать свои устройства с помощью уха

Об этом сообщает ProstoMob.



В патентной заявке технология фигурирует под названием "Система идентификации пользователя с помощью наушников".



Суть этой функции в идентификации владельцев iPhone по индивидуальным особенностям ушной раковины. Издание пишет, что каждое ухо имеет уникальную импульсную характеристику, поэтому именно по ней беспроводные наушники и будут "узнавать" своего владельца.



Инженеры компании планируют использовать технологию для разблокировки смартфона. Теоретически она может прийти на смену биометрическому или дактилоскопическому сенсору. Как один из вариантов, технология может работать с ними в тандеме.



На прошлой неделе журналисты Appleinsider рассказали о новом патенте Apple, связанном с беспроводными наушниками AirPods. В документе говорится о технологии активного шумоподавления, способной реагировать на конкретных людей.



При обращении к пользователю родственников функция шумоподавления будет автоматически деактивироваться. Для этого последним достаточно назвать ключевое слово.

Компания Apple заработала $123,9 млрд за квартал, закончившийся 25 декабря 2021 года.

Apple повышает цены на приложения в App Store на 20% вследствие вступления в силу закона о налогообложении электронных услуг нерезидентов.