Об этом он пишет в телеграмме .

Федоров напоминает, что "Отличию мира" положил начало президент Владимир Зеленский, как особой награде от Украины для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.

Михаил Федоров поблагодарил топ-менеджмент Apple за открытость и последовательные шаги в помощи Украине, а также отметил, что техногигант поддержал нашу страну в первые дни войны и простимулировал другие бизнесы также покинуть российский рынок.



"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из России. Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она будет еще больше усиливаться", – пишет министр.

Первой "Отличие мира" получила компания Google, 25 мая. 6 июля награду получил Amazon.

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