Apple получила от Украины "Отличие мира"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что компания Apple получила от Украины "Отличие мира" за выход из российского рынка
Об этом он пишет в телеграмме .
Федоров напоминает, что "Отличию мира" положил начало президент Владимир Зеленский, как особой награде от Украины для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.
Михаил Федоров поблагодарил топ-менеджмент Apple за открытость и последовательные шаги в помощи Украине, а также отметил, что техногигант поддержал нашу страну в первые дни войны и простимулировал другие бизнесы также покинуть российский рынок.
"Нам действительно есть за что поблагодарить Apple. Это топ-компания мира, которая поддержала Украину в первые дни полномасштабного вторжения и своим примером стимулировала другие бизнесы выходить из России. Мы ценим уровень сотрудничества между Минцифрой и Apple и верим, что в дальнейшем она будет еще больше усиливаться", – пишет министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 38.58Продажа 39.64
- Актуальное
- Важное