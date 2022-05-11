Об этом передает пресс-служба компании.

Так, Apple сказала, что прекращает выпуск iPod Touch 7-го поколения – последнего представителя знаковой линейки портативных музыкальных плееров. Он продолжит продаваться, пока не закончатся уже производимые экземпляры, а затем навсегда исчезнет с рынка.

В компании говорят, что "дух iPod живет" во всех ее устройствах, воспроизводящих музыку, в том числе iPhone, iPad и HomePod Mini.

"Музыка всегда была одной из важнейших сфер деятельности Apple. А то, как iPod открыл ее сотням миллионов пользователей во всем мире, повлияло не только на музыкальную индустрию – это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем ее и делимся ею. Дух iPod живет и сегодня", - заметил старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак.

Как отмечает Apple, первый iPod вышел в свет "более 20 лет назад". Оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер, а Apple производила модели, предназначавшиеся почти исключительно для прослушивания аудио до 2017 года, когда она прекратила выпуск iPod Nano и Shuffle.

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