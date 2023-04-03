Аpple планируют привлечь к послевоенной переписи населения Украины
Министерство цифровой трансформации планирует привлечь компанию Apple к переписи населения в Украине после окончания войны
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, после победы Украины в войне против РФ, нужно будет точно проводить перепись населения.
"Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", - отметил Федоров.
К переписи населения Минцифры планирует привлечь компанию Apple.
"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - добавляет вице-премьер.
- Ранее Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий цифровизировать перепись населения.
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