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Аpple планируют привлечь к послевоенной переписи населения Украины

3 апреля, 2023 понедельник
05:57
Технологии Михаил Федоров

Министерство цифровой трансформации планирует привлечь компанию Apple к переписи населения в Украине после окончания войны

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, после победы Украины в войне против РФ, нужно будет точно проводить перепись населения.

"Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", - отметил Федоров.

К переписи населения Минцифры планирует привлечь компанию Apple.

"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - добавляет вице-премьер. 

  • Ранее Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий цифровизировать перепись населения.
Общество
Украина
война с Россией
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