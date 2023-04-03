Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, после победы Украины в войне против РФ, нужно будет точно проводить перепись населения.

"Но мы вообще переосмыслили подход к этому. И понимаем, что много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров", - отметил Федоров.

К переписи населения Минцифры планирует привлечь компанию Apple.

"Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - добавляет вице-премьер.